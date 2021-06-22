На проспекті Гагаріна в столиці, під час бійки зарізали киянина

Під час розпивання спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт, у ході якого зловмисник наніс ножові поранення потерпілому, внаслідок яких він помер. За скоєне порушнику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

До чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення від лікаря про те, що на проспекті Гагаріна під час бійки поранено киянина. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі.

Як розповів начальник Дніпровського управління поліції Андрій Пасічник, у одному із місцевих закладів між двома чоловіками виникла бійка, у ході якої один із них ножем наніс численні ножові поранення плеча та грудної клітини знайомому:

«Потерпілого негайно доставлено до лікарні, де згодом він помер. Правоохоронці опитали свідків, провели ряд оперативно-розшукових заходів та встановили особу зловмисника. Ним виявився 34-річний чоловік без постійного місця проживання, який перебував у розшуку Дарницьким управлінням поліції за майнові злочини. Ми затримали його у порядку статті 208 Кримінального кодексу України».

Слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури, зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні даного злочину. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

Діана Панасюк