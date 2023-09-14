У Шостці чоловік зарізав жінку, а потім здійснив самогубство

Правоохоронці вже відкрили за даним фактом кримінальне провадження та проводять всі необхідні слідчо-оперативні заходи.

Учора, 12 вересня, на гарячу лінію «102» надійшло повідомлення від стурбованої жінки про те, що вона виявила бездиханні тіла своєї доньки та зятя. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Шосткинського районного управління поліції на чолі з керівництвом та співробітники Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Прибувши за вказаною адресою правоохоронці виявили в будинку тіло 44-річної жінки з явними ознаками насильницької смерті. А в ході подальшого огляду місця події на присадибній ділянці було знайдено тіло 65-річного чоловіка з чисельними ранами.

За попередньою інформацією слідства, напередодні між загиблими виникла суперечка на побутовому ґрунті. Під час конфлікту, чоловік не стримав агресії та завдав удар ножем у груди жінці, від чого остання померла на місці події. Після скоєного пішов на город та здійснив самогубство за допомогою вибухонебезпечного предмета.

Під час проведення огляду місця події поліцейські виявили та вилучили металеві уламки, скобу з маркуванням та ніж зі слідами речовини бурого кольору. Усе знайдене направлено на експертне дослідження.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Наразі проводяться всі необхідні слідчо-оперативні дії.

Відділ комунікації поліції Сумської області