11 років ув’язнення за зґвалтування дитини отримав мешканець Миколаївщини

За принципової позиції Баштанської окружної прокуратури Миколаївський апеляційний суд залишив без змін рішення, яким 42–річного жителя смт Березнегувате визнано винним у зґвалтуванні та розпусних діях стосовно малолітньої дівчинки (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України).

Прокурор довів, що засуджений у грудні 2020 року, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, вчинив розпусні дії та зґвалтував свою 12-річну падчерку.

Вироком Березнегуватського районного суду чоловікові призначено покарання у вигляді 11 років ув’язнення. Також суд постановив занести його дані до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх.

Не погодившись із таким рішенням суду, захисник обвинуваченого подав апеляційну скаргу. Апеляційний суд, перевіривши вирок в межах апеляційної скарги та заслухавши доводи прокурора, рішення суду першої інстанції залишив без змін, а апеляційну скаргу захисника – без задоволення.

Офіс Генпрокурора