На Прикарпатті за вбивство односельчанина чоловіка засудили до 9 років позбавлення волі

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Про це повідомляє прокуратура Івано-Франківської області, пише ПІК.

“Ще у вересні 2018 року у с. Манява під час розпивання спиртних напоїв між чоловіками розпочався яконфлікт, у ході якого 73-річний наніс два ножові поранення 60-річному сусіду. Від отриманих травм потерпілий помер”, – йдеться у повідомленні.

нож

Крім того, суд ухвалив стягнути із засудженого на користь потерпілих (дружини та двох дітей убитого) моральну шкоду та витрати на правову допомогу на зальну суму 460 тис. грн.

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