Затримано зловмисника, який спалив літній майданчик кафе у центрі Харкова (фото)

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 44-річному чоловіку в умисному знищенні та пошкодженні чужого майна, вчиненого шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

Слідством встановлено, що 23 травня близько 5:10 чоловік підпалив літній майданчик кафе по вул. Ярослава Мудрого у Харкові. Сталась пожежа.

Літній майданчик повністю знищено, фасад кафе зазнав пошкоджень.

Того ж дня правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі вирішується питання щодо призначення судово-психіатричної експертизи. Крім того, правоохоронці перевіряють причетність чоловіка до підпалів в інших районах м. Харкова.

Досудове розслідування проводять слідчі ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура