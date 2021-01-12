На Прикарпатті заарештували раніше судимого чоловіка, який порізав ножем ексдружину

Щоб потрапити у помешкання жінки, зловмисник вибив вхідні двері.

На Прикарпатті за процесуального керівництва Богородчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури місцевому мешканцеві, який спричинив колишній дружині тяжкі тілесні ушкодження, повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (ч.1 ст. 121 КК України), інформує прес-служба Івано-Франківської обласної прокуратури, пише ПІК.

Нагадаємо, що подія сталася 4 січня о 20:50 в селі Раковець, Богородчанського району.

“Встановлено, що раніше судимий за вчинення аналогічних злочинів 35-річний чоловік прийшов до помешкання ексдружини, вибив вхідні двері та завдав потерпілій ряд ударів ножем, спричинивши їй тяжкі тілесні ушкодження”, – йдеться у повідомленні.

Також зазначають, що після скоєного, 27-річну жінку госпіталізували до медзакладу, а зловмисника затримали.