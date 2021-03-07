На Прикарпатті затримали чоловіка, причетного до вбивства рідної матері

Подія сталася на Богородчанщині вчора, 5 березня. Поліцейські затримали зловмисника на місці події. Йому вже повідомили про підозру. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.

Повідомлення про вбивство на лінію «102» надійшло близько 23:25 години. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та слідчі слідчого управління.

Як з’ясували правоохоронці, між 31-річним сином та 51-річною матір’ю виник конфлікт, в результаті якого чоловік задушив жінку. Остання померла на місці події.

Зрозумівши, що накоїв, він сам зателефонував до поліції і повідомив про те, що сталося.

Чоловік своєї провини не заперечував. Його затримали на місці. Наразі слідчий уже повідомив зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Проводиться слідство.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини