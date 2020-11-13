Женщина получила три года тюрьмы за распространение порнографии в Viber

Суд приговорил к трем годам тюрьмы украинку, которая распространяла в мессенджере Viber видеопродукцию порнографического характера.

Об это сообщает InternetUA.

Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области установил, что в августе 2020 года подсудимая распространила видеофайл, содержащий сцену порнографического характера с помощью приложения «Viber» 25 пользователям мессенджера.



Согласно заключению судебной экспертизы в представленном на исследовании диске с видеофайлом под названием «ph5a9b29ca830f3.mp4 содержится сцена порнографического характера.

Своими умышленными действиями обвиняемая совершила уголовное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 301 УК Украины (хранение и распространение видеопродукции порнографического характера).

28 сентября 2020 года между прокурором и подсудимой было заключено соглашение о признании виновности. Согласно условиям соглашения, обвиняемая безоговорочно признает вину в совершении преступления и стороны согласились на назначении наказания по ч. 3 ст. 301 УК Украины в виде 3 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год. Суд утвердил данное соглашение о признании виновности.

Также подсудимая должна оплатить в пользу государства расходы на проведение экспертиз в сумме 1634 грн. 50 коп.