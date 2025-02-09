У Дніпрі затримали підозрювану у пограбування жінки біля банкомата
Нападниця побачила як 78-річна жінка зняла гроші з банкомата, вихопила купюру з рук потерпілої та втекла. Поліцейські, які були поряд з місцем злочину, затримали зловмисницю.
7 лютого близько 13:00 до поліції надійшло повідомлення про грабіж біля одного з торгівельних центрів у Шевченківському районі Дніпра. Літня жінка повідомила, що невідома вихопила у неї з рук 1 000 гривень, щойно вона зняла кошти з банкомата й втекла.
На місце події негайно прибули поліцейські. Дільничні офіцери відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 оперативно затримали підозрювану неподалік місця злочину.
Зловмисницею виявилася 49-річна місцева мешканка. Її затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі слідчі повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Триває досудове розслідування.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Дніпровського РУП №1