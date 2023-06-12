На Прикарпатті чоловік спричинив ножове поранення брату
Під час сварки чоловік наніс ножове поранення родичу. Зловмисника поліцейські затримали та повідомили про підозру.
Минулих вихідних до тисменицьких поліцейських надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 59-річного мешканця Єзупільської територіальної громади.
Виїздом на місце події та в ході проведення слідчих дій поліцейські з’ясували, що між потерпілим та його 64-річним братом на території житлового господарства виникла сварка. Під час конфлікту родич схопив ножа і наніс декілька ножових поранень, серед яких були проникаючі в грудну клітку.
Зловмисника слідчі затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу підозрюваному. Такі дії караються до 8 років позбавлення волі.
Сектор комунікації поліції Івано-ФранківщиніTweet