У Хмельницькому чоловік убив собаку, викинувши з 9 поверху

27 липня близько 23:40 години до поліції надійшло повідомлення, що з вікна однієї із багатоповерхівок по вул. Пілотській викинули собаку.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Очевидці повідомили правоохоронцям, що мешканець багатоповерхівки викинув собаку із вікна 9 поверху, внаслідок чого тварина загинула.

Тіло собаки вилучили для проведення експертиз.

Слідчі Хмельницького районного управління поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області