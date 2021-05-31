На Сумщині аферист зняв із рахунків жінки 71 тисячу гривень

До місцевої поліції із заявою про шахрайство звернулася 46-річна жителька одного із сіл на Ямпільщині.

Жінка розповіла, що вдень на її мобільний телефон зателефонував невідомий, який в розмові назвався співробітником служби безпеки банку. Співрозмовник розповів клієнтці, що в їх системі стався збій, і щоб підвищити безпеку її рахунків, потрібно надати йому інформацію щодо банківської картки та коди з банківських смс – повідомлень, які прийдуть їй на «мобільний».

Повіривши телефонному співрозмовнику, жінка виконала прохання. Одразу їй стали надходити повідомлення з фінансової установи, про зняття коштів з її рахунків, проте вона продовжила надавала необхідну інформацію «банкіру», адже той запевнив її, що ці кошти спочатку знімуться, а потім повернуться назад.

Коли рахунки заявниці були спустошені, співрозмовник запропонував оформити їй через Інтернет – додаток ще одну «кредитку». Втім, жінка не змогла цього зроби через свою недосвідченість в он-лайн оформленні картки.

Згодом, перевіряючи стан карткового рахунку, громадянка з’ясувала, що кошти на її рахунок так і не повернулися. Зрозумівши, що стала жертвою телефонної афери, обкрадена жінка звернулася за допомогою до поліції.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України, в рамках якого проводяться необхідні заходи щодо встановлення особи афериста. // Сумські дебати