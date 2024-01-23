На Прикарпатті депутата і бухгалтера судитимуть за привласнення бюджетних коштів

Прокурори Косівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно депутата міської ради та головного бухгалтера комунального підприємства за фактами заволодінням чужим майном (ч. 1 ст. 28, ч.ч. 2,3,4 ст. 191 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачені упродовж 2021-2022 років привласнювали кошти комунального підприємства, а також нараховували собі премії та надбавки за рахунок бюджетних коштів.

Загальна сума заподіяних збитків – понад 220 тис грн.

Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого відділення Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

За вказане кримінальне правопорушення передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура