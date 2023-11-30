Взято під варту чоловіка, який забив до смерті свою співмешканку

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 41-річному чоловіку за фактом заподіння умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 121 КК України).

За клопотанням прокурорів підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Трагічна подія сталась у с. Українське Лозівського району. За даними слідства, вечір 27 листопада цього року раніше неодноразово судимий чоловік проводив у себе вдома разом зі співмешканкою та ще одним знайомим. Компанія вживала алкогольні напої.

Між чоловіком і його співмешканкою виник конфлікт, у ході якого підозрюваний вирішив пустити у хід кулаки. Чоловік завдав множинні удари по різних частинах тіла жінки.

Ці травми виявились фатальними для жінки — наступного дня вона померла.

Досудове розслідування — СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура