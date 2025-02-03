Майже ₴200 тис. збитків під час розчищення озера Голубе на Виноградарі – судитимуть ексгендиректора КП «Плесо»

Подільською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього генерального директора КП «ПЛЕСО» за обвинуваченням у заволодінні бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що у грудні 2019 року посадовець, діючи за попередньою змовою з директором підрядної організації, уклав договір щодо виконання робіт на озері Голубе (ставок «Блакитний») у Подільському районі м. Києва.

За результатами проведення робіт, достеменно розуміючи, що роботи виконанні не в повному обсязі, підозрюваний та директор товариства підписали акти про приймання виконаних робіт.

Відповідно до висновку експертизи, частково не виконано улаштування у будівлі поливної насосної станції, утеплення, штукатурення та фарбування, а також завищено витрати на оплату праці робітників.

З урахуванням висновків судової економічної експертизи, розмір збитків становить близько 200 тисяч гривень.

Зазначимо, що раніше цьому ж вже колишньому посадовцю КП «Плесо» повідомлено про підозру у кримінальному провадженні, в якому досліджуються обставини висушення та обміління озера Синє.

Пресслужба Київської міської прокуратури