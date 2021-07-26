Чоловіка, який пересилав іноземцям документи щодо розробки ракетного комплексу, засудили до 8 років

Лисичанський міський суд Луганської області виніс вирок за державну зраду неодноразово судимому громадянину.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 16 липня.

4 травня 2020 року на території міського парку Сєвєродонецька чоловік отримав від військовослужбовця ЗСУ несправжні (імітаційні) засоби – розробки ракетного комплексу корабельного базування «НЕПТУН». Вважаючи їх достовірними, обвинувачений переслав фото цих документів через WhatsApp представникам іноземної держави. 6 травня обвинувачений отримав ще частину цих документів і також переслав за кордон.

Чоловіка визнано винним у державній зраді (ч.1 ст.111 ККУ), оскільки своїми діями він допоміг іноземній державі та іноземній організації в проведенні підривної діяльності проти України, зашкодив обороноздатності України.

До суду надійшла угода про визнання винуватості. У судовому засіданні підсудний підтвердив всі наведені прокурором обставини і розкаявся. Чоловік відмовився від права на судовий розгляд, коли прокурор зобов’язаний доводити всі обставини, права на виклик свідків і надання суду своїх доказів.

Суд погодився затвердити угоду. Тяжких наслідків від дій обвинуваченого не настало. Він не є організатором організованої групи або злочинної організації, під час досудового розслідування сприяв викриттю злочинних дій інших учасників.

Вироком суду, вилучені в затриманого 400 доларів, конфіскував на користь держави як предмет злочину. Пляшка з етикеткою «Старый Кахети. Грузинский коньяк» і паперовий конверт з запискою мають бути знищені. Роль цих предметів у рішенні суду докладно не описується.

Чоловік є уродженцем Закарпатської області і неодноразово судимий. У 2005 році засуджений у Сімферополі за розбій і у 2006-му в Хусті Закарпатської області – сукупно до 10 років позбавлення волі. У квітні минулого року його зловили на купівлі психотропної речовини (PVP) і 5 травня 2020-го оголосили вирок, призначивши умовне покарання.

За останнім вироком суд призначив обвинуваченому 8 років і 1 місяць ув’язнення, врахувавши невідбутий раніше строк.