На Прикарпатті перекрито масштабний канал збуту наркотиків з мільйонними оборудками

Оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції спільно з працівниками ДБР припинили діяльність злочинної групи, яка займалася незаконними оборудками з наркотичними засобами на території Івано-Франківської області та в інших регіонах. Під час обшуків вилучено наркотиків на 5 мільйонів гривень.

Працівники Івано-Франківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції встановили причетність групи осіб до масштабної схему збуту канабісу та амфетаміну оптовими партіями. До складу наркогрупи входило десятеро місцевих мешканців віком від 21-го до 38-ми років.

Змовники купували великі партії наркотиків, фасували їх та збували наркозалежним, шляхом передачі з рук у руки або засобами поштового зв’язку в інші регіони, зокрема і прифронтові. За місяць злочинного промислу ділки розповсюджували наркотиків на понад 10 мільйонів гривень за цінами «чорного ринку».

Працівники внутрішньої безпеки, поліції Прикарпаття та Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові, за фізичної підтримки поліції особливого призначення ГУНП у Івано-Франківській області та спецпризначенців ДБР, провели за місцем проживання фігурантів 26 санкціонованих обшуків. За результатами заходів вилучено значну кількість наркотичних засобів, гроші, банківські картки, «чорнові» записи, мобільні телефони. Речові докази направлено на проведення експертизи.

На «чорному ринку» орієнтовна вартість вилученого наркотовару складає близько 5 000 000 гривень

На теперішній час трьом фігурантам вручено підозри за ст. 307 Кримінального кодексу України. Спільників затримано в процесуальному порядку, двом з них суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває слідство для притягнення інших учасників наркогрупи до кримінальної відповідальності.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура та Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України