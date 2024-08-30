На Прикарпатті посадовиця податкової приховала від декларування майно на ₴5,6 млн.

Працівники ДБР повідомили про підозру начальниці одного з управлінь ГУ ДПС в Івано-Франківській області. Посадовиця вносила недостовірні дані до щорічних декларацій за 2020-2023 роки.

Зокрема, вона «приховала» трикімнатну квартиру у центрі Івано-Франківська, де тривалий час мешкає разом з чоловіком та донькою. Вартість майна, яке за документами належить матері податківиці, складає понад 2,8 млн грн. Також жінка не вказала даних про гараж в обласному центрі. Вона задекларувала лише невеличкий будинок в одному з сіл Івано-Франківщини, де фактично мешкає її мати.

Крім цього податківиця не вказала у деклараціях даних щодо авто, яким користується її чоловік. Електричний кросовер, вартістю понад 2,7 млн грн записаний на племінницю чоловіка. Загальна вартість незадекларованого майна складає понад 5,6 млн грн.

Правоохоронці провели обшуки за місцем роботи та у помешканнях фігурантки. Вилучені мобільні телефони та документи.

Посадовиці вже повідомлено про підозру в умисному внесені до декларацій завідомо недостовірних відомостей (ч. 2 ст. 366-2 КК України). Санкція статті передбачає штраф або обмеження чи позбавлення волі на строк до 2 років.

Також ДБР подано до суду клопотання про відсторонення її від виконання обов’язків. Суд наклав арешт на незадеклароване майно – квартиру, гараж та автомобіль.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

ДБР