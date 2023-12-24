На Прикарпатті церковний дяк украв скрипку в дитини

Тлумацький районний суд Івано-Франківська звільнив дяка храму ПЦУ Романа Березовського, який вкрав скрипку у дівчинки на дитячому майданчику, від тюремного ув’язнення, встановивши йому рік іспитового терміну.

Про це йдеться в рішенні суду

Як зазначається, вранці 28 серпня дяк франківського Храму всіх святих землі української (ПЦУ) Роман Березовський перебував на території міського парку поруч із дитячим майданчиком у місті Тлумач, що неподалік Івано-Франківська.

Він помітив дівчинку, яка каталась на каруселі та залишила футляр зі своєю скрипкою на лавці. Обвинувачуваний викрав у дитини музичний інструмент.

Березовського знайшли вдома в селі неподалік Тлумача, чоловік віддав скрипку правоохоронцям.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину та розповів, що вкрав інструмент, бо хотів зробити подарунок своїй дівчині. Матір постраждалої дівчинки у суді повідомила, що претензій до обвинуваченого не має.

Справу розглянув суд, який дослідив усі матеріали справи та визнав дяка винним у вчиненні крадіжки, призначивши йому п’ять років позбавлення волі. Однак суд звільнив його від відбування покарання з річним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція. // Букви