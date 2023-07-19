На Прикарпатті засудили організовану групу крадіїв-гастролерів

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Івано-Франківської обласної прокуратури суд визнав двох жителів Одещини винуватими у крадіжках, вчинених у складі організованої групи (ч. 5 ст. 185 КК України).

В суді доведено, що учасники організованої групи у листопаді 2019 році вчинили ряд корисливих злочинів у Чернівцях, Тернополі та Івано-Франківську.

Вони орендували житло в Яремче на Прикарпатті та виїжджали звідти обкрадати квартири у сусідніх областях. Група «гастролерів» виносила із помешкань кошти, ювелірні вироби, техніку, алкоголь та інші речі.

Таким чином вони викрали майна на майже 250 000 гривень.

Двох учасників організованої групи засуджено до реальних покарань із конфіскацією майна. Одному з них, який вже неодноразово судимий, призначено 7, 5 років, а іншому – 7 років позбавлення волі.

Стосовно організатора групи та ще одного їх спільника матеріали виділено в окреме провадження.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Івано-Франківська обласна прокуратура