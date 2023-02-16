Мешканець Київщини здавав односельчан окупантам, відбирав авто та роздавав ворожу гумдопомогу

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Київщини за фактом державної зради, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений під час окупації села Глібівка Вишгородського району добровільно перейшов на бік ворога. Він отримав від військовослужбовців збройних сил РФ дозвіл на пересування населеним пунктом, позначивши свій автомобіль символом «V», це дало йому змогу безперешкодно проїжджати ворожі блокпости.

Він надав інформацію військовим РФ щодо наявності зброї у мешканця села, якого у подальшому окупанти незаконно позбавили волі та вивезли на територію країни-агресора, де той перебуває по теперішній час.

Разом з озброєними російськими військовими він заходив до домоволодінь мешканців населеного пункту, відбирав у них ключі від транспортних засобів і привласнював їх авто. Також обвинувачений організовував роздачу гуманітарного вантажу та продовольства від російських військових жителям котеджного містечка.

На даний час чоловік перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу УЗНД ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура