Житель Кировоградской области осужден на 14 лет за убийство пенсионерки

Уроженца пгт Побужское Голованевского района осудили за разбой, который закончился убийством пенсионерки.

Об этом говорится в материалах дела Кировского районного суда, передает корреспондент УНН.

«Происшествие произошло 13 мая 2013 года. Обвиняемый с целью наживы проник в квартиру пенсионерки. Там начал женщину бить, а потом задушил женщину ее же платком. На месте происшествия потерпевшая скончалась. Не найдя никаких ценностей, обвиняемый покинул место преступления. Впрочем, его лицо правоохранители вскоре установили», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на суде соседка потерпевшей сказала, что умершая жила скромно. Убийство произошло после того, как по поселку прошел слух, что к пенсионерке приехала дочь и привезла 7000 долларов на обустройство отопления в квартире. Также женщина отметила, что потерпевшая не боялась открывать дверь незнакомым людям.

«В результате, по совокупности преступлений, суд решил назначить обвиняемому 14 лет и шесть месяцев лишения свободы с конфискацией принадлежащего ему имущества», — сообщили в суде.