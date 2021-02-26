Задержан «минер» дамбы киевской ГАЭС

В Киевской области полиция поймала телефонного хулигана, сообщившего о заминировании дамбы Киевской ГАЭС в городе Вышгороде. Правоохранители были удивлены, когда «минером» оказался не несмышленый подросток, а солидный мужчина 54 лет, житель села Демидов, расположенного рядом с гидроаккумулирующей станцией.

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

Проверка показала, что мужчина и раньше звонил в полицию, сообщая о взрывчатке, якобы заложенной рядом с важными объектами. Все предупреждения оказались ложными.

Сообщение об угрозе для Киевской ГАЭС поступило на линию «102» утром 24 февраля. Оперативники, кинологи и взрывотехники тщательно прочесали территорию. Ни промышленных взрывоопасных предметов, ни самодельных взрывных устройств не обнаружено.

Скучающий телефонный «минер» был задержан по месту жительства в селе Демидов к вечеру того же дня. Теперь ему предстоит отвечать за заведомо ложное сообщение об угрозе (ч. 1 ст. 259 УК Украины). На время следствия злоумышленника предложено оставить под арестом. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»