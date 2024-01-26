На Прилуччині викрито групу інтернет-шахраїв, які продавали неіснуючі автозапчастини

Співробітники Прилуцького районного відділу поліції разом із оперативниками карного розшуку ГУНП в Чернігівській області, під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури викрили групу зловмисників, які ошукали десятки громадян по всій Україні на продажі в Інтернеті неіснуючих деталей до автівок. Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення.

Викриттю шахраїв передувала кропітка робота відділу кримінального аналізу обласної поліції та тривале оперативне супроводження і документування злочинної діяльності організатора шахрайської оборудки: 25-річного мешканця Прилуцького району.

У ході досудового розслідування слідчі встановили, що зловмисник з липня минулого року розміщував оголошення про продаж дешевих автозапчастин на сайтах безкоштовних оголошень та в «telegram» групах. Потенційних клієнтів фігурант схиляв до обов’язкової передоплати. Втім після надходження грошей від довірливих громадян, він переставав виходити з ними на зв’язок. Сумарний дохід підозрюваного від злочинної діяльності перевищив 50 тисяч гривень.

Крім цього, поліцейські встановили, що до шахрайської схеми зловмисник залучив ще двох спільників з Прилук: вони надавали організатору свої банківські картки та мобільні телефони за певний «процент» від злочинного прибутку.

25 січня поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу «КОРД» провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання зловмисника та його спільників.

В ході слідчої дії правоохоронці вилучили банківські та сім-картки, мобільні телефони та інші речові докази причетності зловмисників до шахрайства.

Організатора шахрайської схеми затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Цього ж дня поліцейські повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 4 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене законом за такі дії – до восьми років позбавлення волі.

Наразі вживаються заходи щодо встановлення всіх осіб, які потерпіли від протизаконних дій підозрюваного.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області