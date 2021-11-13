На Рахівщині водій «євробляхи» втік у село, кинувши авто з контрабандними цигарками

Незаконну оборудку з підакцизним товаром припинили учора вночі в Рахівському районі Закарпатської області прикордонники зі співробітниками Нацполіції.

Інформація про ймовірне порушення надійшла від співробітників оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону.

Під час реалізації оперативної інформації наряд прикордонників відділу «Ділове» та мобільного підрозділу загону спільно зі співробітниками Нацполіції виявив у населеному пункті Костилівка автомобіль «KIA Carnival». Водій транспортного засобу з номерами литовської реєстрації втік у село, його особу правоохоронці встановили. У салоні «євробляхи» втікач залишив обгорнуті у чорний поліетилен пакунки. Як з’ясувалося, в них були чотири тисячі пачок сигарет без марок акцизного податку.

Наразі транспортний засіб та сигарети вилучені встановленим порядком. Дії водія-втікача мають ознаки злочину, передбаченого ст.204 КК України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».

Відомості про даний факт внесені до ЄРДР. У разі доведення у суді вини чоловіка, йому загрожує покарання у вигляді штрафу від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, повідомили Закарпаття онлайн у пресслужбі Мукачівського прикордонного загону.