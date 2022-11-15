У Києві затримали росіянина, який виготовляв наркотичні речовини та збував їх по всій Україні

За місцем мешкання наркоділка правоохоронці вилучили 24 кілограми псилоцибінових та галюциногенних грибів. Фігурант вирощував їх у орендованій квартирі з використанням спеціального обладнання. За вчинений злочин йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Працівники управління боротьби з наркозлочинністю у місті Києві викрили 39-річного громадянина російської федерації, який займався вирощуванням та збутом псилоцибінових та галюциногенних грибів по всій державі. Зловмисника затримали з декількома пакунками псилоцибінових грибів та амфетаміну на вулиці Урлівській у Дарницькому районі Києва.

Поліцейські провели невідкладний обшук за місцем тимчасового мешкання наркоділка, де виявили 24 кілограми псилоцибінових та галюциногенних грибів, які він виготовляв у спеціальних ємкостях. Встановлено, що у подальшому наркоділок збував психотропну рослину по всій Україні як з рук в руки, так і через поштові відправлення.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

Слідчим Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. За процесуального погодження окружної прокуратури затриманому готується повідомлення про підозру. Максимальне покарання передбачає до восьми років позбавлення волі.

На даний час поліцейські перевіряють причетність затриманого до скоєння інших злочинів на території держави. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва