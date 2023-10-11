Очолив газету окупантів, у якій звинувачував ЗСУ у воєнних злочинах – судитимуть редактора-колаборанта з Луганщини

Житомирська обласна прокуратура надіслала до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України, який здійснював інформаційну діяльність у співпраці з окупаційною адміністрацією, організовував і проводив заходи політичного характеру, спрямовані на підтримку держави-агресора та її збройних формувань (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Слідство встановило, що житель м. Сватове з Луганщини у період окупації, у березні 2022 року, добровільно очолив громадсько-політичну газету «сватовскій вєстнік», засновану так званою «лнр».

На сторінках створеного окупаційною владою видання головний редактор друкував матеріали, в яких звинувачував українську владу та підрозділи ЗСУ у воєнних злочинах. Агітував громадськість брати участь в антиукраїнських заходах, підтримувати державу-агресора та її окупаційну адміністрацію.

Обвинувачений готував розгорнуті фоторепортажі про візити у Сватове депутатів держдуми рф, їх зустрічі з переселенцями, святкування дня державного прапора країни-агресора тощо.

Аби довести свою «відданість» окупаційній владі, в особистому відеозверненні закликав місцевих жителів проголосувати за приєднання тимчасово окупованої території Луганської області до складу рф.

Досудове розслідування проводило УСБУ в Житомирській області.

Санкція зазначеної статті передбачає покарання, зокрема, позбавлення волі строком від 10 до 12 років.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури