До 8 років за ґратами загрожує жителю Одещини за незаконне поводження зі зброєю та зберігання наркотиків

Фігуранту повідомлено про підозру, очікувати на суд він буде під вартою.

Реалізуючи отриману інформацію про те, що житель Балти зберігає за місцем мешкання заборонені й небезпечні предмети, поліцейські провели обшук його домоволодіння.

Правоохоронці виявили та вилучили приблизно 20 грамів розфасованої у зіп-пакети порошкоподібної речовини, наркотичний вміст якої підтвердили експрес-тестом, а також речовину рослинного походження у сухому та подрібненому стані, схожу на марихуану, пристрої для її вживання, електронні ваги і більше 20 тисяч гривень.

Крім того, чоловік, не маючи відповідних дозвільних документів, зберігав у гаражі пістолет, попередньо травматичної дії, 32 набої калібру 9 мм та 7,62 мм.

До того ж, як встановлено під час слідства, фігурант передав одному зі своїх знайомих для зберігання чотири гранати, які останній добровільно видав правоохоронцям.

Вилучені заборонені речовини та предмети поліцейські скерували експертам на дослідження, за висновками яких будуть прийматись рішення щодо подальшої правової кваліфікації дій порушника та притягнення його до відповідальності.

«Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури повідомили фігуранту про підозру у незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів з метою збуту. Цей злочин кваліфікується за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі строком від чотирьох до восьми років. Суд задовольнив клопотання слідчих та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, – повідомив тимчасово виконувач обов’язків начальника Подільського районного управління поліції Олег Жуковський. – Правова оцінка діям чоловіка в частині незаконного поводження зі зброєю і бойовими припасами буде надана після отримання експертних висновків. За цим фактом розслідується провадження, розпочате за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Нагадаю: незаконне зберігання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років».

Також нагадуємо громадянам, що, відповідно до частини 3 статті 263 ККУ, не підлягає кримінальній відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

ГУ Національної поліції в Одеській області