На Рахівщині викрито чергову схему переправлення через кордон ухилянтів

Співробітники Рахівського районного відділу поліції спільно з СБУ та Держприкордонслужбою викрили канал незаконного перетину кордону чоловіками, які підлягають мобілізації. Правоохоронці встановили, що до організації схеми причетні троє жителів району: 24-річний мешканець села Луг, його 25-річна співмешканка та 26-річний житель Косівської Поляни.

Для перевезення військовозобов’язаних до кордону вони використовували брендований автомобіль місцевої пекарні, де працювали двоє з них.

За схемою, фігуранти підшукували чоловіків з інших регіонів України та за 5000 доларів з особи пропонували їм втечу до Румунії. У вартість входило поселення у прикордонній зоні, інструктаж і трансфер до «зеленого» кордону.

Їх діяльність правоохоронці припинили 24 червня, коли зловмисники готували до переправлення мешканця Львова. Його вже проінструктували щодо майбутнього переправлення та пояснили усі деталі втечі через річку. Саме під час зустрічі фігурантів з клієнтом та отримання від військовозобов’язаного обумовленої суми грошей їх і впіймали правоохоронці.

Двох зловмисників та їх спільницю поліцейські затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі Рахівського районного відділу поліції, за процесуального керівництва Тячівської окружної прокуратури, інкримінують їм ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів.

Наразі слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області