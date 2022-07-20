На рапсовому полі в Дніпропетровській області знайшли тіло 8-річної дитини

Криміналісти і слідчі проводять ретельний огляд місця події, щоб з’ясувати обставини трагедії.

Про це повідомили в обласному управлінні поліції.

Знайшли загиблу дитину в Царичанському районі.

“Зараз на місці події працює криміналістична лабораторія та слідчі. Проводяться першочергові слідчі дії. Інформація буде оновлюватися”, – повідомили правоохоронці.

В поліції додали, що наразі криміналісти та слідчі проводять ретельний огляд місця події, аби з’ясувати обставини трагедії. // LB.ua