На Ратнівщині чоловік вбив односельця

Правоохоронці оперативно розшукали та затримали зловмисника. Йому загрожує позбавленням волі на строк від семи до десяти років

У неділю, 23 серпня, місцеві жителі повідомили поліції надійшло, що в с. Кортеліси Ратнівського району біля місцевого ставу натрапили на труп 40-річного місцевого жителя. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. На тілі постраждалого, виявили тілесні ушкодження. Труп направили на судово-медичну експертизу.

Працівники сектору кримінальної поліції спільно з дільничним офіцером поліції розпочали ретельні оперативно-розшукові заходи. Поліцейські встановили, що побив чоловіка 24-річний односельчанин. Зловмисник, під час конфлікту, наніс йому декілька ударів в різні частини тіла – це й спричинило смерть потерпілого.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального кодексу, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування. // Волинь