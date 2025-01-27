На Ратнівщині встановили зловмисника, який вбив вагітну самку лося

За процесуального керівництва Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури, у нього провели санкціонований обшук, під час якого вилучили зброю та набої. Фігуранту слідчі оголосили про підозру.

24 січня до поліції надійшло повідомлення від працівника державної лісової охорони філії «Поліський лісовий офіс» про виявлення тушки лося з вогнепальними пораненнями. Він знайшов її під час обходу угідь в одному з лісництв на Ратнівщині.

Перед цим працівник почув постріли, тож одразу побіг на місце і встиг побачити транспортний засіб, однак водій утік.

На тварині були сліди від пострілів і перерізане горло.

На місце інциденту виїжджала слідчо-оперативна група поліції, правоохоронці зібрали всі необхідні докази злочину.

Труп самки лося скерували на судово-ветеринарну експертизу: під час розтину встановлено, що тварина виношувала двох лосенят, які також загинули.

Спільно з працівниками Департаменту безпеки ДП «Ліси України», за участі єгерської служби, уже за кілька годин поліцейські встановили, що до незаконного полювання та вбивства червонокнижної тварини причетний 29-річний житель Ковельського району.

За місцем його проживання проводиться санкціонований обшук.

За незаконне полювання йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 248 Кримінального Кодексу України, фігуранту може загрожувати до 5 років позбавлення волі.

За погодженням з Ратнівським відділом Ковельської окружної прокуратури, вирішуватиметься питання про обрання запобіжного заходу.

Сектор комунікації поліції Волинської області