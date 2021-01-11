На Рівненщині 19-річний хлопець на смерть збив двох пішоходів

Смертельна автопригода сталася вчора, 10 січня, близько 21 години поблизу міста Корець Рівненського району.

Про це пише Нацполіція області.

Внаслідок наїзду автомобіля «Volkswagen Touareg» під керуванням 19-річного жителя столиці загинуло двоє пішоходів, які перетинали проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.

На місці події працює слідчо-оперативна група відділення номер 7 Рівненського районного управління поліції та слідчого управління.

Обставини смертельної автопригоди встановлюються. // Діло