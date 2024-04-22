Мешканця Бучі підозрюють у зберіганні дитячої порнографії

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру чоловікові за фактом одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем та її умисному зберіганні без мети збуту чи розповсюдження (ч. 1 ст. 301-1 КК України).

За даними слідства, мешканець Бучі завантажив та зберігав на комп’ютері зображення, що відносяться до дитячої порнографії. Це підтверджено висновками відповідних експертиз.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура