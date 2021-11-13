В Одесі затримали трьох юнаків, які у дворі багатоповерхівки пограбували чоловіка

Перестрівши 30-річного одесита, який пізно ввечері повертався після роботи додому, зловмисники застосували перцевий балончик та відібрали у нього рюкзак з кількома золотими виробами, банківською картою та медикаментами.

Правопорушників – 18-річного одесита й двох жителів Дніпропетровської та Миколаївської областей віком 14-ти та 17-ти років – правоохоронці затримали неподалік від місця скоєння злочину. Чуже майно в них вилучили.

Неповнолітні досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність за грабіж, тому їм разом зі старшим спільником оголосили підозри за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України. Фігурантів помістили до ізолятора тимчасового тримання. За грабіж, вчинений за попередньою змовою осіб та поєднаний з насильством, їм загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі.

Одеське районе управління поліції №1