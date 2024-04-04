Скажи, хто твій друг… «Шефірний» співзасновник «Кварталу» хоче дружби з РФ, а Зеленський сміє робити не те, що Шефіру подобається

Співзасновник «Кварталу 95» Борис Шефір вважає, що «було б прекрасно подружитися з Росією»

Співзасновник «Кварталу 95» та колишній бізнес-партнер президента Володимира Зеленського Борис Шефір заявив в інтерв’ю «Радіо Свободі», що любить російську мову та культуру, а також виступає за «дружбу» між країнами.

Журналіст запитав у Шефіра, які у нього відносини з главою держави. Натомість колишній бізнес-партнер Зеленського відповів, що два роки не зідзвонювався з Зеленським – той, своєю чергою, нібито не бере слухавку.

«Він з іншими людьми зараз працює. Зі мною він не спілкується, не телефонує. Мої дзвінки туди залишаються без відповіді. Тому ніяких відносин немає», – сказав Шефір.

Борис Шефір аргументував це ще й тим, що зараз президент «слухає інших людей і робить трохи не те, що мені подобається».

«Ну, от, ви бачите, я розмовляю російською. Я люблю російську мову, російську культуру… Я не можу дивитися, як руйнують пам’ятники Пушкіну в країні. Для мене це дурість. Якби я був поруч (із Зеленським – «Главком») я сказав би: Давай це діло згортати і давай дружити. Але там зовсім інші установки», – висловився він.

Співзасновник «Кварталу 95» додав, що «було б прекрасно» знову «подружитися» з Росією.

Взагалі, потрібно дружити з усіма, і з Росією в тому числі. Путін – не вічний, він здохне – і прийдуть нормальні люди. Ну, ми ж усе життя жили разом. Ну, я принаймні. Я все життя прожив в Радянському Союзі. І ми прекрасно уживалися», – зазначив співзасновник «Кварталу».

Нагадаємо, що 30 березня президент Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника президента України, а також звільнив та увільнив низку своїх радників та уповноважених.

Колишній перший помічник президента України Сергій Шефір заявив, що залишається в команді Володимира Зеленського навіть після звільнення. // Главком