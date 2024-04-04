Скажи, хто твій друг… «Шефірний» співзасновник «Кварталу» хоче дружби з РФ, а Зеленський сміє робити не те, що Шефіру подобається
Співзасновник «Кварталу 95» Борис Шефір вважає, що «було б прекрасно подружитися з Росією»
Співзасновник «Кварталу 95» та колишній бізнес-партнер президента Володимира Зеленського Борис Шефір заявив в інтерв’ю «Радіо Свободі», що любить російську мову та культуру, а також виступає за «дружбу» між країнами.
«Він з іншими людьми зараз працює. Зі мною він не спілкується, не телефонує. Мої дзвінки туди залишаються без відповіді. Тому ніяких відносин немає», – сказав Шефір.
«Ну, от, ви бачите, я розмовляю російською. Я люблю російську мову, російську культуру… Я не можу дивитися, як руйнують пам’ятники Пушкіну в країні. Для мене це дурість. Якби я був поруч (із Зеленським – «Главком») я сказав би: Давай це діло згортати і давай дружити. Але там зовсім інші установки», – висловився він.
Співзасновник «Кварталу 95» додав, що «було б прекрасно» знову «подружитися» з Росією.
Взагалі, потрібно дружити з усіма, і з Росією в тому числі. Путін – не вічний, він здохне – і прийдуть нормальні люди. Ну, ми ж усе життя жили разом. Ну, я принаймні. Я все життя прожив в Радянському Союзі. І ми прекрасно уживалися», – зазначив співзасновник «Кварталу».
Колишній перший помічник президента України Сергій Шефір заявив, що залишається в команді Володимира Зеленського навіть після звільнення. // ГлавкомTweet