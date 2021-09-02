На Рівненщині чоловіка облив бензином і підпалив свого племінника

В одному із населених пунктів Рівненського району 69-річний чоловік облив бензином і підпалив власного племінника, який тим часом спав на ліжку.

Про це повідомили в пресслужбі Департаменту карного розшуку.

Палаючий 32-річний чоловік вибіг на вулицю. На клич про допомогу відреагували сусіди, які і викликали швидку допомогу. У потерпілого 70% опіків тіла, опіковий шок.

Підпалювача затримано у порядку статті 208 КПК України. Чоловік повідомив, що своїм вчинком вирішив провчити племінника за його постійне ледарство та пиятництво.

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранту про підозру у вчиненні замаху на вбивство. Досудове розслідування триває. // Діло