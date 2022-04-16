Жителя Ужгородського району, який намагався вбити односельчанина, взяли під варту

За клопотанням, погодженим Великоберезнянським відділом Ужгородської окружної прокуратури, мешканцеві с. Стужиця обрано запобіжний захід за підозрою у вчиненні закінченого замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України). Його взято під варту з можливістю внесення 200 тис. грн застави.

Слідством встановлено, що кримінальне правопорушення вчинене цієї неділі ввечері. Під час застілля у підозрюваного та його товариша виник конфлікт, який переріс у бійку.

Чоловіки вибили шибку у дверях, після чого закарпатець уламком скла намагався завдати потерпілому смертельних ударів у шию. Останньому вдалося втекти та викликати медиків, які підтвердили наявність у чоловіка колото-різаної рани.

Досудове розслідування, яке здійснюють слідчі відділення поліції № 2 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області, триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури