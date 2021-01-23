На Рівненщині держпосадовицю викрили на отриманні хабаря

Посадова особа Рівненської філії однієї з аграрних державних установ за видачу свідоцтв про якість органічних добрив без проведення відповідних досліджень вимагала 21 тисячу гривень неправомірної вимоги. Нині жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Сьогодні, 22 січня, слідчі слідчого управління за оперативного супроводу працівників управління стратегічних розслідувань в Рівненській області та за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури викрили посадовицю під час одержання неправомірної вигоди.

36-річна жителька Рівненського району вимагала 21 тисячу гривень хабаря. Сьогодні жінка отримала третю, втім, не останню частину, коли її «на гарячому» безпосередньо на робочому місці викрили правоохоронці.

Зловмисницю слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Рівненської області