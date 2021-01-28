На Рівненщині директорів ТОВ та ПП судитимуть за розкрадання ₴3 мільйонів бюджетних коштів

Слідчі слідчого управління поліції області за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури, оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань, СБУ та за участю Держаудитслужби, ДПС в Рівненській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, вчинених шляхом службового підроблення документів та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

У рамках досудового розслідування поліцейські встановили, що директор одного з Товариств з обмеженою відповідальністю Сарненського району, діючи за попередньою змовою із директором приватного підприємства цього ж району в період із вересня по грудень 2017 року під час надання послуг з поточного ремонту автодороги «Городище-Рівне-Старокостянтинів» заволоділи коштами обласного бюджету в сумі майже 3 мільйонів гривень, чим спричинили збитки в особливо великих розмірах.

Слідчі зібрали достатньо доказів для повідомлення обом про підозру, а матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення), ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України скеровані до суду.

Для відшкодування завданих обласному бюджету збитків на майно обвинувачених накладено арешт на загальну суму близько 35 млн грн.

За скоєні злочини їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Рівненської області