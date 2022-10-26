Махінації із землями Дунайського біосферного заповідника: на Одещині повідомлено про підозру ексголові РДА

Перебуваючи на посаді голови Кілійської райдержадміністрації, чиновник безпідставно виділяв землі родичам і знайомим під дачне будівництво.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі слідчого управління обласної поліції, посадовець передав близькому колу осіб у приватну власність земельні ділянки на території природно-заповідного фонду. На підставі неправомірного рішення на той час голови РДА було відчужено землі державної власності. За передачу в приватну власність шістьох земельних ділянок йому було повідомлено про підозру.

В ході слідства правоохоронці отримали докази його причетності до незаконного відчуження ще трьох ділянок на території заповідника. Відтак, 25 жовтня ексголові РДА було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) Кримінального кодексу України.

Внаслідок таких дій державі завдано збитків на суму майже 4 млн грн.

За скоєне підозрюваному може загрожувати покарання — позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура Одеської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України