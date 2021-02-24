В Кривом Роге пьяный мужчина зарезал кухонным ножом знакомого

Ночью 24 февраля в Кривом Роге на улице Братьев Кожакиных случилось убийство. Здесь 47-летний мужчина зарезал своего знакомого.

Инцидент произошел около 01:07. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

В полицию позвонила встревоженная женщина, которая рассказала, что ее друг у нее на глазах убил мужа. Выяснилось, что они втроем употребляли спиртное, мужчины повздорили и начали выяснять отношения. Один из них взял кухонный нож со стола и несколько раз ударил другого в шею. От полученных травм тот скончался на месте.

На место оперативно приехали полицейские. Они обнаружили в одной из комнат квартиры тело погибшего.

Злоумышленник не стал отрицать свою вину. Стражи порядка решают вопрос о внесении ведомостей в ЕРДР и выбирают меру пресечения для нарушителя.