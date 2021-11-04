На Рівненщині до 5 років тюрми за хабарництво засуджено митників

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За публічного обвинувачення Рівненської обласної прокуратури суд визнав заступника начальника та головного інспектора одного із митних постів Рівненської митниці Державної фіскальної служби України винними в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Їх засуджено до 5 років за ґратами з позбавленням права обіймати посади у державних установах та організаціях, пов’язані з виконанням функцій представника влади, строком на три роки та з конфіскацією майна.

Прокурором у суді доведено, що посадовці налагодили схему одержання хабарів за безперешкодне переміщення на територію України через митний кордон продуктів дитячого харчування та алкогольних напоїв, а також за уникнення адміністративної відповідальності за перевищення митної норми переміщення таких товарів та їх конфіскації.

Корупційну діяльність працівників митниці викрито та припинено у лютому 2018 року.

На даний час вирок суду не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

За матеріалами Рівненської обласної прокуратури

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