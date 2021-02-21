На Рівненщині іноземця підозрюють у крадіжці ₴70 тисяч із авто 

У результаті проведених розшукових заходів працівники карного розшуку відділення №7 (м.Корець) вийшли на слід 37-річного зловмисника, який викрав 70 тисяч гривень із авто в місті Корець.

Повідомлення до поліції про крадіжку грошових коштів із транспортного засобу 31-річного місцевого жителя, приватного підприємця, надійшло 24 грудня торік близько 10:30.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що заявник припаркував мікроавтобус «Mercedes-Benz Sprinter» біля магазину на вулиці Київській в райцентрі. Коли за декілька хвилин повернувся із торгового закладу — двері авто були відчинені, а із салону зникла його барсетка із 70 тисячами гривень.

Під час проведення першочергових слідчих дій та за результатами зібраної слідової інформації поліцейські встановили, що до злочину причетний 37-річний іноземець, який близько року перебуває в Україні і фактично нині проживає у місті Обухів Київської області.

Викрити його оперативникам вдалося 19 лютого на території Тернопільської області, коли той їхав власним автомобілем. Зловмисника запросили та доставили до місцевого відділення поліції Корця.

«Слідчі зібрали достатньо доказів для повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 КК України (таємне викрадення чужого майна, поєднане із проникненням), — повідомив начальник відділення поліції #7 (м. Корець) Вадим Мельник. — Учора, 20 лютого, суд обрав йому запобіжний захід у виді особистого зобов’язання».

Підозрюваний уже потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння аналогічних злочинів і розшукувався київськими правоохоронцями. Тепер відповідно до санкції статті йому загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Рівненської області