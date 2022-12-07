Поліцейські вилучили у ділків тютюнової продукції на ₴8 млн. та понад ₴2,3 млн. готівки у різній валюті

Під час проведення комплексних заходів з виявлення правопорушень у сфері обігу підакцизної продукції оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області та слідчі слідчого управління обласної поліції викрили діяльність учасників злочинної групи, які налагодили діяльність підпільних цехів в Полтавській та Чернігівській областях.

Зокрема поліцейські встановили, що на Полтавщині в підпільному цеху підготовлювали сировину для подальшого використання у виробництві тютюнової продукції. Його діяльність припинили у вересні цього року та вилучили продукції на 4 млн грн.

Надалі правоохоронці встановили, що сировина тютюну та гільзи-заготовки транспортувалася до Чернігівської області, де в місті Прилуки знаходився ще один підпільний цех. За допомогою спецобладнання ділки виготовляли продукцію для подальшого збуту на території України. Діяльність даного виробництва ліквідували в результаті проведених заходів 5 та 6 грудня.

За місцями виготовлення, зберігання тютюнової продукції та проживання фігурантів вилучили 20 тонн сировини, обладнання, майже 600 тис. гільз-заготовок для цигарок, гроші у різній валюті на понад 2,3 млн грн, а також два автомобілі. За попередніми даними, загальна вартість вилученого майна сягає 8 млн грн.

Кримінальне провадження розслідується за кількома статтями Кримінального кодексу України:

– ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів);

– ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Полтавська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України