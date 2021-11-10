Опер Николаевского СИЗО отделался условным сроком за наркоторговлю среди арестантов

Суд назначил три года испытательного срока мужчине, который, работая оперативником следственного изолятора, приторговывал каннбисом.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора суда.

В октябре прошлого года оперативник купил у неустановленного следствием лица 23 предмета цилиндрической формы, заполоненных каннабисом. Он привез их с собой на работу с целью дальнейшей продажи для дальнейшей продажи среди арестантов.

В кабинете оперативника в тот же день провели обыск и обнаружили наркотики на 340 граммов. Еще немного каннабиса нашли по месту его проживания.

В суде мужчина признал свою вину и сказал, что «ошибся». Он просил не лишать его свободы.

Суд учел раскаяние уже бывшего оперативника СИЗО, его характеристику, наличие на иждивении малолетнего ребенка, беременной жены и проблемы с здоровьем.

В итоге судья Центрального райсуда Николаева Светлана Гречаная признала мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 307 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») Уголовного кодекса и назначила пять лет лишения свободы. Одновременно его освободили от тюрьмы, назначив три года испытательного срока.