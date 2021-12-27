На Рівненщині крадій елітного авто потрапив у пастку

Заволодів легковиком житель Гощанського району, який підробляв на автосервісі. Будучи напідпитку, поїхав покататися. Тепер йому може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

Вчора, 26 грудня, близько 00:30 до поліції повідомив 30-річний рівнянин, що із автосервісу невідомий викрав його авто «Infiniti Q50».

Слідчо-оперативна група встановила, що чоловік придбав транспортний засіб за кордоном та вирішив його трохи відремонтувати. За допомогою звернувся до свого знайомого, що має автосервіс у селі Велика Омеляна Рівненського району. Тож 24 грудня залишив там автівку разом із ключем.

А вже через два дні вночі інспекторам патрульної поліції надійшло повідомлення про підозріле авто на вулиці Соборній в обласному центрі. По приїзду поліцейські виявили у ньому розбите бокове скло. Правоохоронці встановили власника та повідомили йому про подію.

Працівникам карного розшуку вдалося вийти на слід зловмисника: ним виявився 34-річний житель села Симонів, який допомагав власнику СТО. Він зізнався у скоєному та пояснив, що залишив автівку посеред дороги у Рівному, бо не працював розрядився акумулятор. Відтак, зловмисника заблокувало всередині, тому й довелося розбити вікно.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 289 КК України. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Рівненської області