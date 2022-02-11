На Рівненщині під час сутички співробітники СБУ поранили 5 копачів бурштину
Працівники ДБР перевіряють правомірність дій співробітників Управління Служби безпеки України в Рівненській області під час сутички з нелегальними бурштинокопачами.
За попередньою інформацією, 10 лютого 2022 року близько 17:00 неподалік села Єльне Сарнинського району Рівненської області між правоохоронцями та цивільними сталась сутичка.
Співробітники Служби запідозрили їх у незаконному видобутку бурштину і хотіли перевірити цю інформацію. Копачі почали здійснювати опір працівникам СБУ, вчинили бійку із застосуванням ножів, сокир та бензопил, а співробітники СБУ, у свою чергу, почали стріляти із вогнепальної зброї.
У результаті інциденту 5 цивільних осіб госпіталізовано із вогнепальними пораненнями. У чотирьох з них уражені ноги, в одного із потерпілих рана передпліччя. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Тяжкість отриманих тілесних ушкоджень встановлюється.
Попередня кваліфікація правопорушення: перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу із застосуванням зброї (ч. 2 ст. 365 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Рівненська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону України.