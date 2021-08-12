На Луганщині жінку затримали за другий напад на поліцейського

Слідчі Сєвєродонецького районного управління поліції в порядку ст. 208 КПК України затримали 29-річну місцеву мешканку за вчинення нападу на поліцейського, який у складі наряду здійснював патрулювання міста.

Вчора, близько 21.55, під час несення служби із забезпечення публічної безпеки та правопорядку, патрульний наряд зі складу доданих сил ГУНП в Запорізькій області підійшов до компанії, що знаходилася біля транспортного засобу, припаркованого з порушенням Правил дорожнього руху.

Під час спілкування з власником автомобіля 29-річна пасажирка накинулася на поліцейського, спричинивши йому тілесні ушкодження. Її дії були припинені поліцейськими, після чого на місце події була викликана слідчо-оперативна група.

Наразі встановлено, що раніше судима жінка 7 червня цього року вже була затримана за напад на поліцейського із застосуванням ножа, а обраний судом запобіжний захід у вигляді домашнього арешту закінчився за декілька днів до нового нападу.

Даний факт внесений до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 345 КК України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Поліцейському надано медичну допомогу, загрози його життю немає.

Відділ комунікації поліції Луганської області