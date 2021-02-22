На Рівненщині податківець вимагав ₴150 000 за зменшення штрафу для автозаправки

Державне бюро розслідувань викрило начальника одного з управлінь Головного управління ДПС у Рівненській області та посередника під час отримання неправомірної вигоди.

Оперативними працівниками ДБР встановлено, що правоохоронець вимагав 150 тисяч гривень за зменшення на 400 000 грн розміру штрафних санкцій за недоліки виявлені під час перевірки однієї з заправних станцій на території Рівненської області та не створення штучних перешкод у подальшій господарській діяльності.

19 лютого 2021 року слідчі ДБР затримали податківця разом із посередником, після передачі обумовленої неправомірної вигоди у сумі 120 тисяч гривень.

Проведено обшуки в службових кабінетах Головного управління ДПС у Рівненській області та за місцем проживання фігурантів.

Двом особам повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід — Головне оперативне управління ДБР.

Державне бюро розслідувань